Rutte: militaire steun NAVO-landen voor Kyiv 35 miljard voorbij

DEN HAAG (ANP) - NAVO-landen hebben dit jaar al meer dan 35 miljard euro bijeengebracht aan militaire steun voor Oekraïne, zegt NAVO-chef Mark Rutte. Ze zouden daarmee goed op weg zijn om de vorig jaar beloofde 40 miljard te halen.

De NAVO-landen zegden de steun vorig jaar samen toe op de NAVO-top in Washington. Ze wilden Oekraïne zo meer zekerheid geven. Op de top in Den Haag komt er geen nieuwe, soortgelijke belofte, zeggen hoge diplomaten. De steun van de Verenigde Staten neemt af. De VS stellen zich meer op als bemiddelaar dan als bondgenoot en laten de hulp aan Oekraïne aan andere lidstaten.

"In vijf, zes maanden hebben NAVO-landen 35 miljard geschonken", zei Rutte vooruitblikkend op de NAVO-top in Den Haag die dinsdag begint. Dat zou illustreren dat de alliantie Oekraïne onverkort blijft steunen.

Oekraïne blijft ook "op een onomkeerbaar pad" naar het NAVO-lidmaatschap, herhaalde Rutte. De VS hebben echter duidelijk gemaakt dat die toetreding er niet komt.