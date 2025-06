Legerleider Iran belooft 'krachtige' reactie op aanvallen VS

TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse legerleider Abdolrahim Mousavi heeft een "krachtig optreden" aangekondigd na Amerikaanse aanvallen op Iraanse nucleaire installaties. Hij zei op de staatstelevisie dat "deze misdaad niet onbeantwoord zal blijven".

De Amerikaanse strijdkrachten voerden afgelopen weekend met zware bommen aanvallen uit op doelen in Iran. Ze bombardeerden onder meer de ondergrondse installatie Fordow. Die bevindt zich onder een berg en is daardoor goed beschermd tegen luchtaanvallen.

Israël opende ruim een week eerder al de aanval op doelen in Iran, naar eigen zeggen om het land af te houden van een kernwapen. Iran heeft steeds ontkend dat het nucleaire wapens probeert te ontwikkelen. Het bestookt Israël als vergelding met raketten.

Over mogelijke Iraanse vergelding richting de VS bestaat nog onduidelijkheid. De Amerikaanse autoriteiten hebben signalen ontvangen dat pro-Iraanse milities aanvallen voorbereiden in Irak en mogelijk ook in Syrië, schreef de krant The New York Times.