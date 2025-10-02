VS hebben heffing op geneesmiddelen uitgesteld, melden bronnen

WASHINGTON (ANP/DPA) - De Amerikaanse importheffing van 100 procent op geneesmiddelen die op 1 oktober moest ingaan, is uitgesteld. Dit melden overheidsbronnen aan persbureau dpa.

President Donald Trump wil nu volgens een van de ingewijden gericht heffingen gaan opleggen aan farmaceuten die hun productie niet naar de Verenigde Staten verplaatsen of hun prijzen verlagen. Waarom de maatregel wordt aangepast en uitgesteld, zeiden de bronnen niet.

Trump heeft farmaceutische bedrijven eerder al onder druk gezet om hun prijzen voor medicijnen in de VS af te stemmen op wat buitenlandse afnemers betalen. Dinsdag meldde hij dat Pfizer heeft ingestemd met prijsverlagingen voor bepaalde geneesmiddelen in het land, in ruil voor een driejarige vrijstelling van de medicijnheffing.

Vorige week kondigde Trump de heffing op de import van merk- of gepatenteerde farmaceutische producten aan. Het Witte Huis heeft gezegd dat die niet geldt voor handelspartners waarmee een handelsdeal is gesloten, zoals de EU.