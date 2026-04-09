Rutte: NAVO wil desgewenst helpen bij Hormuz-coalitie

door anp
donderdag, 09 april 2026 om 18:22
WASHINGTON (ANP)
WASHINGTON (ANP) - De NAVO is bereid te helpen bij het heropenen van de Straat van Hormuz, zegt secretaris-generaal Mark Rutte. "Als de NAVO kan helpen, zullen we dat natuurlijk doen."
De NAVO hield aanvankelijk afstand van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. De Verenigde Staten vroegen de alliantie ook niet om assistentie, zei Rutte in de begindagen. Maar sindsdien groeide de frustratie van president Donald Trump over de volgens hem teleurstellende steun van Europese bondgenoten. Dat bracht hem zelfs tot nieuwe dreigementen de NAVO te verlaten.
Vooralsnog is een mogelijke Hormuz-missie aan de coalitie van landen die hebben verklaard daarbij te willen helpen, zei Rutte in een vraaggesprek in het Reagan Institute. Om de NAVO in te schakelen moeten ook alle lidstaten instemmen, memoreert hij. Maar een NAVO-rol "zou geweldig zijn".
