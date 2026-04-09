Spoorbeveiliging veroudert sneller dan gedacht, miljarden nodig

door anp
donderdag, 09 april 2026 om 18:21
DEN HAAG (ANP) - Het systeem dat het Nederlandse spoor beveiligt, is sneller aan vervanging toe dan gedacht. Delen van het systeem zijn tussen 2035 en 2040 aan vervanging toe, schrijft staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur, CDA) aan de Tweede Kamer. De haast om over te stappen op het nieuwe Europese spoorbeveiligingssysteem ERTMS is daarmee gegroeid.
Intussen wordt het steeds lastiger om nog aan techniek en kennis voor het oude systeem te komen. Vanaf 2035 ontstaan naar verwachting leveringsproblemen. Bertram: "Het operationeel houden van het Nederlandse spoorwegnet komt de komende decennia onder druk te staan."
ERTMS is met het huidige tempo pas in 2050 helemaal ingevoerd. Om dat te versnellen naar 2040, zou 5 miljard euro naar voren geschoven moeten worden. Dat komt bovenop het geschatte gat van 2 tot 3 miljard euro tot 2050 dat er al is.
POPULAIR NIEUWS

