Dartbond PDC weert trans vrouwen voortaan van vrouwentoernooien

door anp
donderdag, 09 april 2026 om 18:27
LONDEN (ANP) - Trans vrouwen mogen vanaf donderdag niet meer meedoen aan vrouwentoernooien van dartsbond PDC. Dat staat in een verklaring op de site van de PDC. Het besluit heeft onder anderen gevolgen voor de Nederlandse Noa-Lynn van Leuven.
"De Darts Regulation Authority (DRA) is in 2025 begonnen met een herziening van haar beleid ten aanzien van transgender en genderdiverse sporters. Hiervoor heeft de DRA een rapport laten opstellen door dr. Emma Hilton, een academisch ontwikkelingsbiologe die diverse publicaties heeft over sekse en categorieën in de sport", aldus de PDC. "Zij concludeert dat meerdere, kleine sekseverschillen zich opstapelen en leiden tot een voordeel voor mannen ten opzichte van vrouwen in darts. De DRA heeft tevens uitgebreid juridisch advies ingewonnen."
Van Leuven reageert op Instagram teleurgesteld op het besluit. "Ik kreeg net een e-mail. Het is niet mijn eigen keuze, maar ik mag niet langer meedoen. Blijkbaar ga ik met pensioen."
