ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vlaggen halfstok in Canada na schietpartij op school

Samenleving
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 17:04
anp110226177 1
OTTAWA (ANP) - In Canada is geschokt gereageerd op een dodelijke schietpartij op een school. Vlaggen bij overheidsgebouwen hangen komende week halfstok, meldde een geëmotioneerde premier Mark Carney volgens omroep CBC.
Carney sprak over een zware dag voor zijn land. "Vanochtend zullen ouders, grootouders, zussen en broers in Tumbler Ridge wakker worden zonder iemand van wie ze houden."
In die plaats vielen zes doden in een school en overleed een zevende persoon onderweg naar het ziekenhuis. Ook zijn twee lichamen gevonden in een woning.
Steun namens wereldleiders
Zeker 25 personen raakten gewond. De vermeende dader zou zichzelf van het leven hebben beroofd.
De premier bedankte wereldleiders die steun hebben uitgesproken. Er zou onder meer contact zijn geweest met koning Charles, die ook het staatshoofd is van Canada.
loading

POPULAIR NIEUWS

2c408410-0697-11f1-9c2e-13936a78ae9c

Vader schiet dochter dood na ruzie over Trump en gaat vrijuit

ANP-543120011

Gek genoeg geeft deze activiteit een stimulans aan je relatie

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 06.57.44

Sarah Ferguson is in de Verenigde Arabische Emiraten en beraamt een verbluffende comeback

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 08.11.07

Glennis Grace weer in gevecht. Dit keer met een wandelstok

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

Loading