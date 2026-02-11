Vlaggen halfstok in Canada na schietpartij op school

OTTAWA (ANP) - In Canada is geschokt gereageerd op een dodelijke schietpartij op een school. Vlaggen bij overheidsgebouwen hangen komende week halfstok, meldde een geëmotioneerde premier Mark Carney volgens omroep CBC.

Carney sprak over een zware dag voor zijn land. "Vanochtend zullen ouders, grootouders, zussen en broers in Tumbler Ridge wakker worden zonder iemand van wie ze houden."

In die plaats vielen zes doden in een school en overleed een zevende persoon onderweg naar het ziekenhuis. Ook zijn twee lichamen gevonden in een woning.

Steun namens wereldleiders

Zeker 25 personen raakten gewond. De vermeende dader zou zichzelf van het leven hebben beroofd.

De premier bedankte wereldleiders die steun hebben uitgesproken. Er zou onder meer contact zijn geweest met koning Charles, die ook het staatshoofd is van Canada.