Rutte noemt betrekken Europa bij Oekraïne-overleg cruciaal

BRUSSEL (ANP) - Het is "cruciaal" dat de Verenigde Staten Europese bondgenoten betrekken bij de besprekingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne, zegt NAVO-chef Mark Rutte. Het is "goed en positief" dat de Amerikaanse president Donald Trump na zijn telefoongesprek met zijn Russische collega Vladimir Poetin meteen ook Europese leiders belde, zei Rutte daags na Trumps telefoontjes.

Trump belde met Poetin om de moeizame besprekingen over een staakt-het-vuren en een uiteindelijk vredesakkoord op gang te krijgen. Oekraïne en zijn Europese bondgenoten willen dat Rusland instemt met een onvoorwaardelijke wapenstilstand van dertig dagen, zoals Trumps oorspronkelijke plan luidde. Als Poetin blijft weigeren, zouden er sancties moeten volgen. Maar daar wil Trump nog niet aan.

Rutte prijst Trump en wil niet "doorlopend commentaar geven", zei hij voor overleg met de buitenland- en defensieministers van de EU in Brussel. Maar het nauwe overleg met Oekraïne en Europa is "heel positief".