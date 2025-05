Utrecht wil met spoed duidelijkheid over mogelijke wolvenaanval

UTRECHT (ANP) - De provincie Utrecht hoopt binnen enkele dagen te weten of het een wolf was die een wandelaar maandagmiddag heeft gebeten op de Utrechtse Heuvelrug. De provincie wil via een spoedprocedure de DNA-sporen laten onderzoeken. "We zijn dat nu aan het regelen", aldus een woordvoerster.

Bij een spoedprocedure is in principe binnen een paar dagen de herkomst van het DNA duidelijk. De provincie meldde maandagavond dat eerder op de dag een incident was geweest op landgoed Den Treek in Leusden, waarbij "mogelijk een wolf betrokken was". De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) heeft onderzoek gedaan en ook DNA afgenomen voor analyse.

Vorig jaar werd een deel van Den Treek wekenlang afgesloten voor het publiek, na meerdere incidenten met een wolf. Zo nam een wolf een hondje mee en zou het dier een meisje in haar zij hebben gebeten.