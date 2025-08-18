Rutte noemt hulp VS met veiligheidsgaranties Oekraïne 'doorbraak'

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse toezegging te willen bijdragen aan veiligheidsgaranties voor Oekraïne is een doorbraak, vindt NAVO-topman Mark Rutte. Hij ziet daarmee kans op een uitweg uit de oorlog. "Dat maakt echt het verschil."

Oekraïne en zijn Europese medestanders dringen al sinds de Russische invasie drieënhalf jaar geleden aan op bescherming. Het land kan de strijd pas staken als gewaarborgd is dat Rusland niet weer aanvalt, aldus de regering in Kyiv. Liefst zou het daartoe lid worden van de NAVO, maar dat willen de VS niet. Daarom moeten er andere veiligheidsgaranties komen zoals een troepenmacht van bondgenoten die de Russen afschrikt en Oekraïners geruststelt, vindt Kyiv. De Amerikaanse president Donald Trump zegt de laatste dagen voor het eerst daaraan te willen bijdragen.