Burgemeester Deurne spreekt van intrieste dag na afbranden huizen

DEURNE (ANP) - De burgemeester van Deurne spreekt van "een intrieste dag" voor de bewoners van de huizen die maandag grotendeels zijn verwoest door een brand. "Hun verhalen maken een grote indruk", schrijft Greet Buter op Facebook. Ze geeft aan dat niemand gewond is geraakt door de brand, "maar het effect op de bewoners en de buurt is natuurlijk enorm…"

De burgemeester van de Brabantse plaats spreekt verder haar waardering uit voor de brandweer. Volgens haar heerst er in de wijk "medeleven met de getroffenen, wat ondanks alles mooi is om te ervaren".

De brand woedde maandagmiddag in vier woningen aan de Maassingel. Op beelden van regionale media is te zien dat de schade aan de huizen enorm is.