ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Burgemeester Deurne spreekt van intrieste dag na afbranden huizen

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 21:50
anp180825171 1
DEURNE (ANP) - De burgemeester van Deurne spreekt van "een intrieste dag" voor de bewoners van de huizen die maandag grotendeels zijn verwoest door een brand. "Hun verhalen maken een grote indruk", schrijft Greet Buter op Facebook. Ze geeft aan dat niemand gewond is geraakt door de brand, "maar het effect op de bewoners en de buurt is natuurlijk enorm…"
De burgemeester van de Brabantse plaats spreekt verder haar waardering uit voor de brandweer. Volgens haar heerst er in de wijk "medeleven met de getroffenen, wat ondanks alles mooi is om te ervaren".
De brand woedde maandagmiddag in vier woningen aan de Maassingel. Op beelden van regionale media is te zien dat de schade aan de huizen enorm is.
Vorig artikel

Merz dringt toch aan op bestand in overleg met Trump

Volgend artikel

Rutte noemt hulp VS met veiligheidsgaranties Oekraïne 'doorbraak'

POPULAIR NIEUWS

db86903fd90557d33d7316834b678c77,6dfdcd3c

China ontwikkelt zwangerschaprobot die echte kinderen 'baart'

ANP-515983038

‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden

563d6a7c-f441-4dbf-a904-30f616f619da_16-9-aspect-ratio_default_1395566

Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal

anp160825096 1

Nieuwe Nederlandse bank wil volledig islamitisch bankieren

ANP-530962663

Overal op aarde verdwijnt zoetwater in razend tempo. En dat komt niet eens door smeltend ijs

ANP-523147478

Singapore heeft de hoogste levensverwachting ter wereld: dit is de bijzondere reden