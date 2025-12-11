De wereld is gek geworden: er is binnenkort ook Ozempic voor je kat

Meer dan de helft van alle katten wereldwijd heeft overgewicht, schatten experts. En daar zou binnenkort iets aan gedaan kunnen worden: een nieuw medicijn, vergelijkbaar met het populaire afslankmiddel Ozempic, wordt nu getest op katten.

Voor veel katteneigenaren is dat goed nieuws. Want wie een kilo’s te zware kat heeft, weet hoe lastig het is om die weer op een gezond gewicht te krijgen. Overgewicht en obesitas bij katten verhogen het risico op onder meer artrose, heupdysplasie, diabetes en hartproblemen.

Waarom katten zo snel dik worden

De boosdoener is vaak een altijd gevulde voerbak waar een kat de hele dag door van mag eten. Afvallen is daardoor moeilijk en moet bovendien langzaam gebeuren, omdat een kat anders het gevaar loopt op ernstige leverproblemen.

Het nieuwe middel, OKV-119 van OKAVA, wordt als klein implantaat onder de huid geplaatst en geeft vervolgens tot zes maanden lang geleidelijk het medicijn af. Dat klinkt een stuk makkelijker dan het dagelijks toedienen van pilletjes, iets wat kattenbaasjes ongetwijfeld zullen beamen.

Het werkt op dezelfde manier als menselijke afslankmiddelen als Ozempic en Wegovy: het is een zogenaamde GLP-1-receptoragonist. Het middel bootst het verzadigingshormoon na en reguleert de bloedsuikerspiegel. Dat systeem blijkt bij veel zoogdieren vrijwel hetzelfde te werken.

De baas van OKAVA legt uit: “OKV-119 is ontworpen om veel van de fysiologische effecten van vasten na te bootsen – verbeterde insulinegevoeligheid, minder vetmassa en een efficiëntere energiehuishouding – zonder dat er grote veranderingen in het voedingspatroon nodig zijn of de band tussen mens en dier wordt verstoord.”

Nog maar één kat behandeld

Toch is er nog een lange weg te gaan. Tot nu toe heeft slechts één kat het middel daadwerkelijk gekregen binnen de klinische proef. Eerdere labstudies lieten zien dat het systeem veilig kan worden toegediend aan gezonde katten, maar nu moeten onderzoekers vaststellen of het ook echt helpt bij gewichtsverlies.

In de komende twaalf weken wordt nauwkeurig gevolgd hoe katten op het implantaat reageren en in welke mate het ze helpt terug te keren naar een gezond gewicht.

Tot het middel breder wordt goedgekeurd, blijft het advies van experts hetzelfde: geen continu gevulde voerbakken meer, maar vaste eetmomenten. En daarnaast: laat katten ‘jagen’ op hun eten met voerpuzzels en speeltjes, zodat ze meer bewegen en minder eten in één keer naar binnen werken.