Verstappen genomineerd voor 'actie van het jaar' in Formule 1

DOHA (ANP) - Max Verstappen is genomineerd voor 'de actie van het jaar'. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 kan die prijs tijdens het gala van autosportfederatie FIA later dit jaar winnen. Verstappen maakte zijn in het oog springende actie na de start van de GP in Imola waar hij Oscar Piastri voorbijging. Lando Norris en Oliver Bearman zijn de andere genomineerden.

Verstappen strijdt in zijn Red Bull ook nog met Norris en Piastri om de wereldtitel. Zondag staat in Doha de voorlaatste race van het jaar op het programma. Een week later is de slotrace in Abu Dhabi. Verstappen is met zijn overwinning in Las Vegas 25 punten ingelopen op de gediskwalificeerde coureurs van McLaren. Verstappen staat nu 24 punten achter Norris en staat gelijk met Piastri. Er zijn nog 58 punten te verdienen.

Norris kan zondag al kampioen worden als hij Piastri en Verstappen na de 23e race van het seizoen op een achterstand van 26 punten weet te zetten.