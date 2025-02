Rutte sluit vredesoverleg Oekraïne zonder Europa niet uit

AMSTERDAM (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte houdt de mogelijkheid open dat Europa niet deelneemt aan toekomstige onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten zullen in zulk vredesoverleg met Rusland zeker wel een grote rol spelen, denkt hij.

De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump heeft duidelijk gemaakt de oorlog zo snel mogelijk te willen beëindigen en ook Oekraïne stuurt inmiddels steeds openlijker aan op vredesonderhandelingen. Maar Rutte hamerde er zondag in het politieke praatprogramma Buitenhof op dat nog onduidelijk is hoe die eruit zullen zien. Hij wil daarover ook niet speculeren, omdat dat Rusland in de kaart zou spelen.

In Europese hoofdsteden groeit de zorg dat Trump buiten Oekraïne en Europa om een deal sluit met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. De Nederlandse secretaris-generaal van de NAVO liet desgevraagd de mogelijkheid open dat de Europese Unie en/of Europese bondgenoten van Oekraïne niet aan de onderhandelingstafel aanschuiven.

"Het is helemaal de vraag hoe die onderhandelingen vormgegeven gaan worden", zei Rutte. "Je mag aannemen dat Amerika daar een grote rol in zal krijgen."