Fascinerende steekproef: zoveel eurobiljetten bevatten sporen van cocaïne

Dat er cocaïnesporen op geld zitten, is niet nieuw. Toch keek student Marloes Vossepoel verbaasd op toen ze haar onderzoek afrondde. Want wat bleek? Niet een paar, maar álle onderzochte eurobiljetten bevatten restjes van de drug.

Uit Amerikaans onderzoek bleek al dat veel dollarbiljetten besmet zijn met coke. Maar hoe zit dat eigenlijk in Nederland? Derdejaars chemie-student Marloes greep haar kans en deed onderzoek tijdens een minor bij het lectoraat Technologies for Criminal Investigations, een samenwerking tussen Saxion Hogeschool en de Politieacademie.

Cash uit Deventer en Enschede

Eerst ontwikkelde en testte ze een methode om cocaïne op geld aan te tonen. Vervolgens verzamelde ze twee maanden lang willekeurige 5- en 10-eurobiljetten in Deventer en Enschede. Ze haalde ze uit pinautomaten, winkels en andere plekken waar geld circuleert. Het resultaat was opvallend: álle 25 onderzochte biljetten bleken besmet.

“We hadden verwacht cocaïne te vinden, maar niet op elk biljet”, zegt Ruud Peters, hoofddocent bij Saxion en senior onderzoeker bij het lectoraat. De steekproef is klein, maar volgens de hogeschool laat dit wel zien hoe groot het probleem is. De kans is dus groot dat er ook sporen van cocaïne op het geld in je eigen portemonnee zitten.

Hoe komt cocaïne op geld?

Dat alle onderzochte biljetten sporen bevatten, kan op verschillende manieren worden verklaard. Veel gebruikers snuiven de drug met een opgerold bankbiljet. Daarnaast kunnen sorteermachines bij banken en andere instellingen de sporen verspreiden. En dan is er nog het doorgeven van geld van hand tot hand en biljetten die tegen elkaar aan schurken in de portemonnee en in de kassa.

Gaat het om grote hoeveelheden?

De hoeveelheid cocaïne op een bankbiljet is meestal heel klein. Een Amerikaans onderzoek uit 2022 toonde aan dat een gemiddeld dollarbiljet 6,96 microgram cocaïne bevat. Ter vergelijking: een zandkorrel weegt ongeveer drie keer zoveel.

De gevonden sporen zijn te klein om te zien of proeven en vormen geen gevaar voor de gezondheid. Maar ze laten wel zien hoe wijdverspreid cocaïne is in het dagelijks leven. Marloes Vossepoel onderzocht geen andere drugs of stoffen op de biljetten. Volgens Saxion zou een uitgebreider onderzoek, bijvoorbeeld door De Nederlandsche Bank, een nog completer beeld kunnen geven.

