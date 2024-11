Rutte: steun Pyongyang aan Russen bedreigt wereldwijde veiligheid

DEN HAAG (ANP) - De militaire en economische samenwerking tussen een "roekeloos Rusland en een gesterkt Noord-Korea" zijn levensgevaarlijk voor de wereldwijde veiligheid. Dat schrijft NAVO-baas Mark Rutte in een opiniestuk voor de website Politico. Vorige maand stuurde Noord-Korea duizenden militairen naar Rusland om het leger te versterken dat tegen Oekraïne vecht. "Deze gevaarlijke uitbreiding van het conflict escaleert de oorlog en laat zien dat onze veiligheid niet regionaal is, maar mondiaal", aldus Rutte.

Omdat de Russische president Vladimir Poetin de politieke prijs van verdere mobilisering niet kan betalen, heeft hij ervoor gekozen om militairen uit Noord-Korea te halen, aldus Rutte. Maar die steun uit Pyongyang is niet gratis. Poetin steunt in ruil het regime van Kim Jong-un en geeft hem "militaire technologie die de dictator zal gebruiken om zijn buren te bedreigen". De Noord-Koreanen doen in Rusland "bovendien waardevolle oorlogservaring op" en krijgen inzicht in moderne oorlogsvoering.

In het stuk noemt Rutte ook de verantwoordelijkheid van China om zijn invloed op het regime van Kim te gebruiken om ervoor te zorgen dat de steun aan Rusland stopt. "Beijing kan niet doen alsof het vrede wil, terwijl het zijn ogen sluit voor de toenemende agressie." Verder wil Rutte dat de NAVO de banden aanhaalt met landen rond het Noord-Koreaanse schiereiland. Hij hoopt ook dat deze landen hun steun aan Oekraïne "nog verder opvoeren".