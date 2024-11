Ondernemersvereniging: veel ondernemers blij met winst Trump

DEN HAAG (ANP) - In tegenstelling tot een aantal brancheorganisaties zijn veel ondernemers in Nederland blij met de overwinning van Donald Trump in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. "In ons kleine land worden we overspoeld met beelden in praatprogramma's waarin Trump als een soort gekkie wordt neergezet, maar als ik met ondernemers uit Amerika en Nederland spreek, hoor ik over het algemeen toch positieve geluiden", reageert Erik Ziengs, voorzitter van Ondernemend Nederland (ONL).

Hij wijst erop dat de handelsrelaties met de Verenigde Staten altijd goed zijn geweest en dat het onwaarschijnlijk is dat hier nu verandering in komt. Daarbij denkt Ziengs dat de gevolgen van eventuele importtarieven die Trump op termijn wil invoeren wel mee zullen vallen. "Nederland is van oudsher een handelsland, we zijn ook een doorvoerhaven en we hebben altijd kunnen profiteren van Amerika. Handelsrestricties en marktmachten zijn er altijd al geweest, en wij springen er als Nederland altijd redelijk uit."

De voorzitter hoort van ondernemers dat Trump een landschap schept waar bedrijven kunnen "groeien en bloeien." "Dus laten we proberen de zonnige kant te bekijken."