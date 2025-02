Rutte sust gevaar handelsoorlog en beklag Trump over handel EU

BRUSSEL (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte spreekt sussende woorden over het beklag van de nieuwe president Donald Trump over oneerlijke handel tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Zo vaart de Amerikaanse defensie-industrie juist wel bij de handel met Europa, memoreerde hij maandag. Rutte vreest in ieder geval niet voor schade aan de NAVO, waarin de VS en Europa in geval van oorlog op elkaar rekenen.

Trump dreigt niet alleen Mexico, Canada en China maar ook de EU met torenhoge importheffingen, omdat de unie meer aan de VS zou verkopen dan terugkopen. Maar er zijn ook andere cijfers, haalde Rutte maandag aan. Ook de Europese Commissie wijst bij het wapengekletter over een mogelijke handelsoorlog met de Amerikanen steevast op aspecten van de handelsrelatie waar juist de VS bovenliggende partij zijn.

De NAVO kan hoe dan ook wel een handelsruzie aan, verzekerde de Nederlandse secretaris-generaal van de militaire alliantie. "Er zijn altijd kwesties tussen bondgenoten; het is nooit een voortdurend rustige en vrolijke gang van zaken. Maar ik ben er absoluut zeker van dat het niet ten koste gaat van onze gezamenlijke vastberadenheid om onze afschrikking sterk te houden."