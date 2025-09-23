ECONOMIE
Rutte: te vroeg om naar Rusland te wijzen na drones Kopenhagen

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 13:58
BRUSSEL (ANP) - Het is nog te vroeg om Rusland verantwoordelijk te houden voor de drones die het vliegverkeer boven Denemarken hebben verstoord, zegt NAVO-chef Mark Rutte. "Denemarken gaat nog na wat er precies is gebeurd en wat er achter zat", memoreert hij na overleg met de NAVO-landen.
De "grote moeilijkheden" waarin "drie grote drones" het Deense vliegverkeer maandagavond brachten, zijn een "ernstig incident", zei Rutte. De Europese Commissie ziet al aanwijzingen om Rusland te verdenken, al wil zij het land nog niet officieel beschuldigen. De secretaris-generaal van de NAVO wil zover nog niet gaan.
Over de twee Europese toppen die in Kopenhagen op stapel staan, maakt Rutte zich geen grote zorgen. Uit het neerhalen van Russische drones boven Polen en het wegleiden van Russische gevechtsvliegtuigen boven Estland meent hij te kunnen opmaken dat de verdediging is toegerust. "Het systeem werkt."
Rutte heeft gebeld met de Deense premier, zei hij. "Natuurlijk zullen we helpen waar we kunnen."
