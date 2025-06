DEN HAAG (ANP) - Volgens secretaris-generaal Mark Rutte is de Amerikaanse president Donald Trump "volledig gecommitteerd" aan artikel 5 van de NAVO. Dat zei hij aan het begin van de tweede dag van de NAVO-top. Trump had onderweg naar Nederland twijfel gezaaid over zijn betrokkenheid bij het artikel dat bepaalt dat een aanval op een lidstaat geldt als een aanval op allen.

Trump zei dat artikel 5 op meerdere manieren te interpreteren is.