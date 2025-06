Rutte spreekt van 'transformationele' NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - NAVO-chef Mark Rutte spreekt van een "transformationele" top aan het begin van de dag waarin lidstaten officieel afspreken om 5 procent van hun economie aan defensie uit te geven.

Het is een vondst van Rutte om de nieuwe NAVO-norm op te delen in 3,5 procent voor defensie en 1,5 procent voor ondersteunende zaken. Zo wist hij de onhaalbare eis van Donald Trump om defensiebudgetten te verhogen van 2 naar 5 procent van het bruto binnenlands product acceptabel te maken.

Rutte erkent dat het niet makkelijk is voor alle landen om het benodigde geld te vinden. Spanje heeft al gezegd de militaire doelen te willen halen met minder geld. Rutte ziet daar niets in. "Er is geen alternatief. We moeten het doen."

De zichtbaar enthousiaste secretaris-generaal voelt zich "opgewonden" op de laatste NAVO-dag, "maar ik kan het tot op zekere hoogte nog onder controle houden".