Van Weel 'voorzichtig positief' over Hamas

Samenleving
door anp
zaterdag, 04 oktober 2025 om 1:55
anp041025002 1
DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel is "voorzichtig positief" over de verklaring van Hamas vrijdagavond. De Palestijnse beweging liet weten akkoord te zijn met de vrijlating van alle Israëlische gijzelaars, levend of dood, volgens de voorwaarden van het voorstel van de Amerikaanse president Donald Trump.
"Dit plan moet slagen om de catastrofale situatie in Gaza te stoppen en tot een duurzame oplossing te komen", schrijft Van Weel op X. "Nederland blijft zich hiervoor inzetten", aldus de minister.
Trump schreef vrijdagavond op zijn platform Truth Social dat hij gelooft dat Hamas klaar is voor vrede. Hij riep Israël op te stoppen met het bombarderen van Gaza.
