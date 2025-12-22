ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

RvS adviseert wet met enkelband als hoofdstraf bij te schaven

Samenleving
door anp
maandag, 22 december 2025 om 11:29
anp221225088 1
DEN HAAG (ANP) - Voordat een enkelband als hoofdstraf opgelegd kan worden, moet het wetsvoorstel hierover nog op verschillende punten worden bijgesteld. De Raad van State (RvS) ziet in het voorstel een rechtvaardige en effectieve vorm van bestraffing, maar wijst onder meer op risico's voor de privacy.
Met de enkelband moet een veroordeelde op een vaste plek blijven, zoals thuis of een opvangplek. Om dat te controleren, krijgt de Dienst Justitiële Inrichtingen toestemming daarbinnen te gaan zonder toestemming van de veroordeelde. Dat raakt ook huisgenoten. Het schenden van dit huisrecht moet in de wet beter worden gemotiveerd en begrensd.
De straf is bedacht om het aantal kortdurende celstraffen van maximaal drie maanden te verminderen, omdat die niet effectief zijn voor gedragsverandering. Ook levert het minder risico op nieuwe problemen op doordat iemand werk, huis of gezin verliest tijdens de detentie. Het plan van D66, CDA en NSC is ook vrijheidsbeperkend, maar kan gecombineerd worden met een taakstraf.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 319401368

Zilvervisjes verspreiden schimmels en bacteriën, zo kom je er simpel van af

4807400-1

Miljoenen liters festivalpoep jarenlang stiekem gedumpt

1fa005cd517715e6a5452e6f0e59903ae78a330c

Vermiste peuter (3) duikt 42 jaar later op en vindt haar vader terug

ANP-545297851

De seizoenen op aarde zijn compleet in de war, ontdekken wetenschappers vanuit de ruimte

TELEMMGLPICT000452726980_17652958466530_trans_NvBQzQNjv4BqHFpKXeXCxMIMJz8yhX7SwsLfiBcKGMo59hBckjwQSZY

Nee, je mag niet zoveel je wilt nemen van het kaasplankje

mufasa-links-en-kyra

Sylvia houdt nog steeds zielsveel van de twee honden die haar stiefvader verscheurden

Loading