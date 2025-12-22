RvS adviseert wet met enkelband als hoofdstraf bij te schaven

DEN HAAG (ANP) - Voordat een enkelband als hoofdstraf opgelegd kan worden, moet het wetsvoorstel hierover nog op verschillende punten worden bijgesteld. De Raad van State (RvS) ziet in het voorstel een rechtvaardige en effectieve vorm van bestraffing, maar wijst onder meer op risico's voor de privacy.

Met de enkelband moet een veroordeelde op een vaste plek blijven, zoals thuis of een opvangplek. Om dat te controleren, krijgt de Dienst Justitiële Inrichtingen toestemming daarbinnen te gaan zonder toestemming van de veroordeelde. Dat raakt ook huisgenoten. Het schenden van dit huisrecht moet in de wet beter worden gemotiveerd en begrensd.

De straf is bedacht om het aantal kortdurende celstraffen van maximaal drie maanden te verminderen, omdat die niet effectief zijn voor gedragsverandering. Ook levert het minder risico op nieuwe problemen op doordat iemand werk, huis of gezin verliest tijdens de detentie. Het plan van D66, CDA en NSC is ook vrijheidsbeperkend, maar kan gecombineerd worden met een taakstraf.