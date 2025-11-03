RvS: hulpverleners illegaliteit blijven strafbaar na aanpassing

DEN HAAG (ANP) - Ook na het wijzigingsvoorstel om hulpverlening aan mensen in de illegaliteit uit te zonderen van strafbaarstelling, blijven hulpverleners mogelijk strafbaar. Dat zegt de Raad van State in een advies over het voorstel van asielminister David van Weel (VVD).

Momenteel is illegaal verblijf al strafbaar, bijvoorbeeld als iemand een inreisverbod heeft of ongewenst is verklaard. Hulpverleners die weten dat dit het geval is, blijven strafbaar, aldus de Raad van State.

Het advies gaat over een wetsvoorstel dat verbonden is aan de asielnoodmaatregelenwet. De Tweede Kamer heeft daar een voorstel om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen aan verbonden. Dat zou betekenen dat hulp aan iemand die zonder vergunning in Nederland verblijft, ook strafbaar is.

Dat wil de minister niet, dus past hij de wet aan. De regering kiest ervoor om medeplichtigheid in dit geval uit te sluiten, maar volgens de Raad van State bestaat zo'n uitsluitingsgrond niet.