WEF-president slaat alarm over AI-zeepbel: '1500 miljard aan investeringen in 2025'

Déja-vu in Silicon Valley: experts waarschuwen dat we opnieuw recht op een financiële zeepbel afstevenen. Niet rond internetbedrijven deze keer, maar rond kunstmatige intelligentie . De miljardeninvesteringen vliegen je om de oren en volgens World Economic Forum-president Børge Brende gaat dat verkeerd aflopen.

We zagen het eerder. Eind jaren ’90 pompte de wereld massaal miljarden in alles wat maar “.com” in de naam had. De koersen stegen naar absurde hoogtes, champagne vloeide rijkelijk op beursvloeren… tot het voorjaar van 2000. Poef, binnen weken gingen fortuinen in rook op en bleek dat heel wat techdromen op lucht gebouwd waren. Twee decennia later lijkt die geschiedenis zich te herhalen.

Voorzichtige schatting

De cijfers zijn duizelingwekkend. “Dit jaar hebben we alleen al 500 miljard dollar aan AI-investeringen. Dus er kunnen zorgen zijn dat er bubbels ontstaan bij AI of crypto’s”, zegt Brende. En dat is nog laag ingeschat: onderzoeksbureau Gartner verwacht dat investeringen dit jaar richting de 1,5 biljoen dollar gaan.

Techreuzen en durfkapitalisten gooien geld richting alles wat maar naar AI ruikt. Je kunt geen conferentie of kwartaalbericht openen zonder dat er weer een miljardenplan wordt gepresenteerd. De beurs smult ervan en zet record na record neer. Maar we weten allemaal: wat snel stijgt, zal ook ooit weer keihard naar beneden komen.

Doorbraken

Toch wil Brende niet alleen doemdenken. Hij benadrukt dat AI de potentie heeft om de wereld drastisch te veranderen. “AI kan processen zo sterk versnellen”, zegt hij, en wijst op wetenschappelijke, medische en zelfs ruimtevaartdoorbraken die eraan komen dankzij slimme algoritmes.

Oftewel: AI kan de economie naar nieuwe hoogten brengen, mits de boel niet eerst implodeert doordat beleggers hun geduld verliezen. “Beleggers moeten geduld hebben”, zegt Brende. Het is de eeuwige boodschap in de techsector, maar investeerders hebben vooral dollartekens in hun ogen.

Onrust in de wereld

Daar komt nog bij dat geopolitieke spanningen overal oplaaien. Handelstarieven, machtsblokken, verkiezingen – de wereld staat op scherp. Toch ziet Brende dat de wereldeconomie veerkracht toont, mede dankzij enorme investeringen in technologie.