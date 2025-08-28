Rwanda neemt eerste zeven migranten over van VS

KIGALI (ANP/AFP) - Rwanda heeft eerder deze maand zeven door de VS uitgewezen migranten opgenomen, meldde de Rwandese regering donderdag. Dat is op basis van een akkoord tussen beide landen dat recent in Washington is gesloten. Rwanda zegt daarin toe 250 mensen die door de VS worden uitgezet, over te nemen.

Verscheidene landen hebben illegalen uit de VS op basis van bilaterale overeenkomsten opgenomen of hebben toegezegd dat te doen. Het gaat vrijwel altijd om burgers van derde landen.

Een buurland van Rwanda, Oeganda, heeft ermee ingestemd gedeporteerden over te nemen. Eswatini, tot 2018 Swaziland genoemd, en Zuid-Soedan hebben al door de VS uitgewezen illegale migranten opgenomen. In Latijns-Amerika heeft El Salvador tal van gevangenen uit de VS overgenomen en opgesloten.