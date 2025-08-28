Ook gebouw van Britse overheid in Kyiv beschadigd

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Keir Starmer meldt dat bij de jongste Russische aanvallen op het Oekraïense Kyiv ook een gebouw van de Britse overheid beschadigd is geraakt. Het gaat om een pand van de British Council, een cultuur- en onderwijsorganisatie.

Eerder werd bekend dat ook het pand van de EU-missie schade had opgelopen. "Mijn gedachten zijn bij iedereen die getroffen is door de zinloze Russische aanvallen op Kyiv, waarbij ook het gebouw van de British Council beschadigd is geraakt", verklaarde Starmer op X.

De Britse regeringsleider stelt dat de Russische president Vladimir Poetin kinderen en burgers doodt en "alle hoop op vrede saboteert". Er zijn volgens Oekraïne veertien doden gevallen, onder wie drie kinderen. "Dit bloedvergieten moet stoppen", aldus Starmer.