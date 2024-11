Ryanair rekent 100 euro voor handbagage die precies past

Luchtvaartmaatschappijen, zeker de prijsvechters, hopen dat je met te grote handbagage op het vliegveld komt. In extra kosten en de verkoop van vage sandwiches zit immers hun verdienmodel

De 45-jarige Britse Catherine Warrilow kwam op 22 oktober voor haar vlucht van Stansted naar Sevilla, met een koffertje dat precies paste. Dat bleek ook wel toen de argwanende Ryanair-man haar vroeg het koffertje in het meetrekje te stoppen. Het paste precies.

“Ik zette mijn koffer in het rek en het was binnen de maat. Maar toen ik de koffer losliet, kantelde hij een beetje naar voren omdat de bodem niet bepaald stabiel was”, vertelde de vrouw. Daarop zei de luchthavenmedewerker: “Het spijt me, ik kan je niet aan boord laten met deze koffer.”

Warrilow kreeg de keuze: betalen of haar koffer achterlaten. “Verward en gefrustreerd” betaalde ze de extra 75 pond (90 euro) om haar koffer mee op het vliegtuig te kunnen nemen. En moest ze ook nog eens 35 pond (42 euro) neertellen om haar koffer uiteindelijk ook weer thuis te krijgen.

De TikTok-video over deze rare ervaring veroorzaakte veel ophef. Ryanair betaalde de boete daarom terug. Waarom de koffer nu blijkbaar niet meer te groot is is onbekend. Mogelijk krijgen Ryanair-medewerkers een premie als ze veel boetes uitdelen, zoals ze ook extra betaald worden als ze veel eten hebben verkocht.