Samantha Harvey wint Booker Prize

LONDEN (ANP) - Schrijfster Samantha Harvey heeft de prestigieuze Booker Prize gewonnen met haar boek Orbital, over ruimtevaarders op het internationale ruimtestation. Ze ontving de trofee dinsdag uit handen van de winnaar van vorig jaar.

Aan de Britse literatuurprijs is een bedrag verbonden van 50.000 pond, omgerekend 60.000 euro. Dit jaar stond een recordaantal van vijf vrouwelijke schrijvers op de shortlist met kanshebbers, onder wie de Nederlandse Yael van der Wouden.

Van der Wouden was genomineerd voor haar boek The Safekeep, dat zich afspeelt in het naoorlogse Overijssel. Daar woont Isabel alleen in het huis van haar overleden moeder. De komst van haar broer met zijn nieuwe vriendin ontregelt haar leven.

Hoewel Van der Wouden uiteindelijk naast de prijs greep, is ze wel de eerste Nederlandse schrijver die de shortlist haalde. De prijs voor Engelstalige literatuur wordt al ruim een halve eeuw uitgereikt.