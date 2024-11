Ford wil kortere werktijden in Keulen om lage vraag stekkerauto's

KEULEN (ANP/DPA) - De Amerikaanse autofabrikant Ford wil de werktijden in zijn vestiging in Keulen verkorten. Aanleiding is de tegenvallende vraag naar elektrische auto's, die in Duitsland volgens Ford "aanzienlijk lager is dan verwacht".

De fabrikant wil aanspraak maken op een regeling van de Duitse overheid. Daardoor kunnen werknemers tijdelijk minder werken zonder hun baan te verliezen, waarbij de overheid doorgaans een deel van het salaris doorbetaalt.

In de fabriek in Keulen produceert Ford de modellen Explorer en Capri. De afgelopen jaren heeft Ford al flink gesneden in het personeelsbestand in Keulen. Zo werkten in 2018 nog bijna 20.000 mensen in de stad, deze zomer waren dat er nog ongeveer 13.000.

De Europese autobrancheorganisatie ACEA meldde vorige maand al dat de verkoop van volledig elektrische auto's in Europa in de eerste negen maanden van dit jaar is gedaald. Die daling was vooral te merken in Duitsland, de belangrijkste automarkt van Europa, waar de verkoop in die periode met maar liefst 28,6 procent afnam.