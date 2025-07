Samenwerking tussen Iran en IAEA officieel beëindigd

TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft een einde gemaakt aan de samenwerking met het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Het parlement en de belangrijke Raad van Hoeders stemden daar vorige week al mee in, maar nu zijn de banden officieel verbroken.

Iran heeft al jaren een slechte relatie met het IAEA. Die VN-organisatie probeerde toezicht te houden op het Iraanse nucleaire programma en te controleren of het land geen kernwapens ontwikkelt. Maar Teheran werkte vaak niet mee en dwarsboomde pogingen om te kijken in de ondergrondse faciliteiten.

Nu is Iran boos op het IAEA omdat de atoomwaakhond te veel zou zijn meegegaan in het Israëlische verhaal dat Iran dicht bij een kernwapen zou zijn. Het IAEA kwam in juni met een resolutie waarin stond dat Iran zich niet aan zijn verplichtingen hield. Een dag later begon Israël met luchtaanvallen op Irans atoomfaciliteiten en volgens Teheran gebruikte Israël die resolutie van het IAEA als excuus.