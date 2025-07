Het CDA stemt donderdag tegen allebei de asielwetten van het demissionaire kabinet. Dat laat partijleider Henri Bontenbal woensdag weten. Het gaat om zowel de asielnoodmaatregelenwet als het tweestatusstelsel.

Vooral in de Eerste Kamer is de steun van het CDA belangrijk. De partij is met name tegen het strafbaar stellen van illegaliteit, dat door de Kamer aan de wet is verbonden.