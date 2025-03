Santokhi en Brunswijk opnieuw in verkiezingsrace Suriname

PARAMARIBO (ANP) - De Surinaamse president Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk zijn opnieuw de lijsttrekkers van hun politieke partijen bij de verkiezingen van 25 mei 2025. In Paramaribo hebben dinsdag veertien partijen lijsten ingediend met de 51 kandidaten die kunnen worden gekozen in het parlement.

Bij eerdere verkiezingen waren er tien kiesdistricten en hoefden partijen niet overal mee te doen. Nu is er één groot kiesdistrict en moeten alle partijen 51 namen op de lijst hebben. Voor sommige nieuwe en kleine organisaties was dat een hele opgave: zij riepen via sociale media enthousiaste landgenoten op om zich aan te sluiten.

Er waren ook partijen met te veel gegadigden. Op de valreep zijn bij veel partijen nog namen gewijzigd en posities ingevuld. Bij de Nationale Democratische Partij van de overleden ex-president Desi Bouterse was al eerder duidelijk dat voorzitter Jenny Geerlings-Simons lijsttrekker is en weduwe Ingrid Bouterse op de 51e plaats als lijstduwer fungeert.