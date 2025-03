Kickbokser Verhoeven verdedigt wereldtitel tegen Rus Vakhitov

AMSTERDAM (ANP) - Kickbokser Rico Verhoeven verdedigt zijn wereldtitel op 14 juni tegen de Rus Artem Vakhitov. Kickboksorganisatie Glory heeft de tegenstander van de 35-jarige Nederlander dinsdagavond bevestigd. De 33-jarige Vakhitov is tweevoudig wereldkampioen bij de lichtzwaargewichten bij Glory en kwam de afgelopen jaren in actie in de mixed martial arts (MMA).

"Men zegt wel dat stijlen bepalen hoe gevechten gaan. Met Artems discipline, snelheid en vechtersinstinct tegenover Rico's kracht, uithoudingsvermogen en ervaring, belooft dit een van de grootste confrontaties in de geschiedenis van de vechtsport te worden", stelt Glory-directeur Marshall Zelaznik in een persbericht.

Het is nog niet bekend waar de strijd om de wereldtitel bij de zwaargewichten plaatsvindt. Glory maakt dat later deze week bekend.

Verhoeven kwam voor het laatst in december in actie toen hij tegen landgenoot Levi Rigters voor de twaalfde keer op rij zijn wereldtitel met succes verdedigde, een reeks die al elf jaar aanhoudt.