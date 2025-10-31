Kostenstijging na rentevaste periode valt mee, zegt De Hypotheker

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - Huiseigenaren die de afgelopen tien jaar een hypotheek hebben afgesloten, krijgen door de gestegen hypotheekrente hogere maandelijkse kosten als hun rentevaste periode de komende jaren afloopt. Het effect op hun portemonnee is echter minder groot dan verwacht, meldt De Hypotheker. Door de hogere rente profiteren ze namelijk van een groter belastingvoordeel.

Tussen 2016 en 2021 lag de rente op een historisch laag niveau. Sindsdien is de gemiddelde tienjaars hypotheekrente zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) met ruim 3 procentpunt gestegen, van 1,05 naar 4,07 procent. Toen de rente nog laag was, is zo'n 16 procent van de hypotheken afgesloten met een rentevaste periode tot tien jaar, aldus de adviesketen.

De organisatie heeft een aantal scenario's doorgerekend. De impact is het grootst op woningbezitters met een gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek. De Hypotheker becijfert in een van de scenario's een stel dat in 2016 een hypotheek van 450.000 euro heeft afgesloten tegen een rente van 2,4 procent voor tien jaar, waarvan 200.000 euro aflossingsvrij. Zij zijn netto gemiddeld 206 euro per maand extra kwijt bij de huidige gemiddelde rente van 4,05 procent. Dat bedrag valt lager uit dankzij de hogere hypotheekrenteaftrek. Zonder dit belastingvoordeel zouden de maandelijkse kosten met 430 euro stijgen.

De invloed van de hogere rente op huishoudens lijkt over de gehele linie mee te vallen, vat commercieel directeur Mark de Rijke van De Hypotheker samen.