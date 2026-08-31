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Satellietbeelden: zeker 2500 gebouwen verwoest door ramp Nepal

Samenleving
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 15:28
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KATHMANDU (ANP/AFP) - Bij de overstromingen in Nepal zijn meer dan 2500 gebouwen verwoest. Dat komt volgens persbureau AFP naar voren uit satellietbeelden van de EU-satellietdienst Copernicus.
In Nepal zorgde een vloedgolf vorige week voor grootschalige verwoestingen. Dat gebeurde volgens experts na een gletsjerinstorting. Er zijn honderden lichamen geborgen en er worden nog duizenden personen vermist.
De beelden van Copernicus geven meer inzicht in de omvang van de schade in de zwaar getroffen plaatsen Timure, Syabrubesi en Bidur. Zo blijkt in en rond Timure, vlakbij de grens met China, meer dan 80 procent van de gebouwen te zijn weggevaagd.
Verder naar het zuiden zou bij Syabrubesi driekwart van de gebouwen zijn verwoest. En in Bidur gaat het om ongeveer 60 procent. Daarnaast verwoestte de ramp ook wegen en bruggen, wat de hulpverlening flink bemoeilijkt.
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