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Industrie VS gaat veel meer afweer tegen ballistische raket maken

Economie
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 15:34
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ARLINGTON (ANP) - De Amerikaanse fabrikanten van de schaarse verdedigingswapens tegen Ruslands snelste raketten gaan de productie verveelvoudigen. Ze gaan de komende jaren drie keer zoveel Patriot- en vier keer zoveel THAAD-onderscheppingsraketten maken, hebben ze met het Amerikaanse ministerie van Defensie afgesproken.
Defensiebedrijven General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben voor zeven jaar raamcontracten getekend met Defensie, zodat ze erop kunnen rekenen de extra raketten te kunnen slijten. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen.
Aan PAC-3's, de modernste raketten voor Patriot-batterijen, en THAAD's is een groot tekort terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten. Die komen haast loodrecht en met een enorme vaart neer en zijn moeilijk te onderscheppen. Oekraïne smeekt om Patriots nu Russische ballistische raketten dagelijks vrij spel hebben. Maar ook de VS en bondgenoten zeggen ze amper meer te kunnen missen.
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