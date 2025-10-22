Satellieten sporen meer methaanlekken op, maar actie is zeldzaam

NAIROBI (ANP) - Satellieten detecteren vanuit de ruimte steeds meer methaanlekken, maar de reactie van veel overheden en bedrijven op alarmeringen is ondermaats. Volgens een rapport van het VN-milieuprogramma (UNEP) kwam vorig jaar op 12 procent van de meldingen over lekkages van het krachtige broeikasgas een inhoudelijk antwoord. Op de meeste meldingen komt dus geen reactie.

Hoewel de respons laag is, zien de wetenschappers van het Internationaal Methaan Emissie Observatorium (IMEO) wel vooruitgang. Een jaar eerder kregen ze in slechts 1,25 procent van de meldingen een zinnige reactie. Het observatorium telt daarbij alleen reacties mee waarin gedetailleerde informatie staat over het lek en over de genomen maatregelen om het te dichten.

Methaangas (CH4) is na CO2 het broeikasgas dat de grootste bijdrage levert aan de opwarming van de aarde. Het ontsnapt onder meer op productielocaties voor olie en gas, zeker als putten en leidingen slecht zijn afgedicht. Van de ruim 3500 'methaanpluimen' waarvoor de afgelopen jaren een alarmering is verzonden, kwam het merendeel van zulke locaties.

Opwarming van de aarde afremmen

Ook vuilnisbelten, rijstvelden en vee produceren methaan. Vee is zelfs een van de belangrijkste bronnen van uitstoot, maar dat veroorzaakt niet de opvallende dikke pluimen waar IMEO zich op richt. Op een tijdschaal van twintig jaar gerekend is het opwarmende effect van een methaandeeltje ruim tachtig keer zo groot als dat van een CO2-molecuul.

"Overheden en bedrijven moeten hun respons verbeteren", vinden de opstellers van het rapport. "Het verlagen van de methaanuitstoot is de snelste en meest kostenefficiënte manier om op korte termijn de opwarming van de aarde af te remmen."

Op de klimaattop in Glasgow (2021) deden veel landen de belofte hun methaanuitstoot met 30 procent te verlagen voor eind 2030. Inmiddels hebben 159 landen zich bij dat doel aangesloten.