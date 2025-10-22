ECONOMIE
Rusland: er wordt nog gewerkt aan ontmoeting Trump en Poetin

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 11:56
anp221025143 1
MOSKOU (ANP/RTR) - Er wordt nog altijd gewerkt aan een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin, stelt het Kremlin. Het idee was dat de leiders elkaar binnenkort zouden ontmoeten in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, maar verschillende bronnen meldden dat die voorbereidingen zijn opgeschort. Trump zelf stelde dinsdag ook dat hij geen tijd wilde verspillen aan een vruchteloos overleg.
"De voorbereidingen voor de top zijn bezig", stelt onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov volgens staatspersbureau RIA. "Ik zie geen grote struikelblokken." Volgens hem wordt gekeken of er concrete afspraken gemaakt kunnen worden na de ontmoeting tussen de presidenten in Alaska. "Ik geef toe dat dat een moeilijk proces is, maar dat is precies de reden dat we diplomaten hebben."
Ook Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zegt dat de voorbereidingen nog bezig zijn. Een datum is volgens hem nog niet geprikt, omdat er eerst "zorgvuldige voorbereidingen" getroffen moeten worden voor het overleg. Daar wordt nog aan gewerkt. "Niemand wil tijd verspillen, president Trump noch president Poetin."
