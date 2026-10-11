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Noor Strand Hagenes van Visma-Lease a Bike wint Parijs-Tours

Sport
door anp
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TOURS (ANP/BELGA) - Per Strand Hagenes heeft de 120e editie van Parijs-Tours gewonnen. De 23-jarige Noor van Team Visma-Lease a Bike bleef in de herfstkoers over 216,2 kilometer de Belg Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) en zijn Franse ploeggenoot Christophe Laporte voor. Laporte schreef de eendagskoers in 2024 op zijn naam.
Een groep van twaalf renners waagde zich aan een vroege vlucht, onder wie de Nederlanders Julius van den Berg (Team Picnic PostNL) en Martijn Rasenberg (Unibet Rose Rockets). Die kopgroep hield geen stand en werd op 20 kilometer van de finish bijgehaald, waarna er een nieuwe kopgroep ontstond.
In de slotkilometers deed Stuyven een aantal pogingen om bij zijn medekoplopers weg te springen, maar de Belg kreeg geen ruimte. Hagenes slaagde daar even later wel in, waarna de jonge Noor solo over de finish kwam. Voor Hagenes is het de vijfde profzege, de tweede dit seizoen. Eind mei won hij de Antwerp Port Epic.
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