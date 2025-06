RIYAD (ANP/RTR) - Saudi-Arabië roept de internationale gemeenschap op om zich "dubbel zo hard" in te spannen om een politieke oplossing te vinden voor de crisis in Iran. Het land volgt de situatie met "grote bezorgdheid", staat in een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken op X.

Volgens Saudi-Arabië moeten andere landen onder de huidige "zeer gevoelige omstandigheden" zoeken naar een politieke uitweg. Het land roept daarbij op tot de-escalatie.