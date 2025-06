DEN HAAG (ANP) - Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) vindt de Amerikaanse aanval op nucleaire installaties in Iran "een verdere escalatie van een zorgwekkende situatie in het Midden-Oosten". Dat zegt de NSC-bewindsman in een bericht op X. Het kabinet komt later op zondag bijeen in de nationale veiligheidsraad.