Tennisser Vacherot blijft met zege op Rune verbazen in Shanghai

SHANGHAI (ANP) - Tennisser Valentin Vacherot heeft verrassend de halve finale bereikt van de Shanghai Masters. De 26-jarige Monegask won in drie sets van de Deen Holger Rune: 2-6 7-6 (4) 6-4. De nummer 204 van de wereldranglijst speelt tegen de winnaar van de partij tussen Zizou Bergs en Novak Djokovic om een plaats in de finale.

Vacherot is aan het toernooi van zijn leven bezig. De 110e positie op de wereldranglijst op 24 juni 2024 was tot dusver zijn beste ranking. Vacherot kwam dat jaar voor de enige keer in zijn loopbaan uit op een grandslamtoernooi. Hij bleef op Roland Garros steken in de eerste ronde.

Vacherot kwam via het kwalificatietoernooi de Shanghai Masters binnen en versloeg Tallon Griekspoor in de vierde ronde. Hij gaat na zijn zege op Rune maandag sowieso voor het eerst in zijn carrière de top 100 van de wereldranglijst in.