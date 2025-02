Schade aan datakabel Oostzee, onderzoek naar sabotage

STOCKHOLM/HELSINKI (ANP/AFP/RTR) - Er is opnieuw schade ontstaan aan een datakabel in de Oostzee. De Finse kabelbeheerder heeft dat bekendgemaakt, nadat vanuit Zweden een onderzoek was ingesteld naar een mogelijke kabelbreuk. De Zweedse politie zegt onderzoek te doen naar mogelijke sabotage.

De Finse kabelbeheerder Cinia meldt lichte schade aan de datakabel C-Lion1 tussen Finland en Duitsland. Dit heeft geen gevolgen voor de functionaliteit, aldus het bedrijf. Volgens Cinia is de communicatiekabel twee keer eerder beschadigd, in november en december. Toen was die volledig doorgesneden.

Landen rond de Oostzee zijn extra alert na incidenten met schepen die hun ankers over de zeebodem sleepten en zo onder meer stroom- en datakabels beschadigden. In het Westen zijn vermoedens van sabotage door de zogenoemde Russische schaduwvloot. Met de schaduwvloot worden schepen bedoeld die worden gebruikt om internationale sancties tegen Rusland te ondermijnen.