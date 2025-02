Huizenmarkt aan het afkoelen? Nee hoor, daar gaan we weer

Huizen werden in januari flink duurder. Volgens het Kadaster lagen de prijzen gemiddeld 1,6% hoger dan in december. Eind 2024 leek de woningmarkt juist wat af te koelen, met een lichte daling van 0,7%.

Vergeleken met een jaar geleden zijn bestaande koopwoningen nu gemiddeld 11,5% duurder, melden het CBS en het Kadaster. De gemiddelde verkoopprijs kwam uit op het duizelingwekkende bedrag van €474.534. Interessant is dat ook het aantal woningverkopen toeneemt: in januari wisselden 17.907 huizen van eigenaar, 24% meer dan een jaar eerder.

Huizenprijzen opnieuw in de lift

In juni 2022 bereikten de huizenprijzen een piek, waarna ze kort maar krachtig daalden. Een jaar later begon de markt zich te herstellen, en inmiddels liggen de prijzen gemiddeld 9,4% boven de top van bijna drie jaar geleden.

Het CBS baseert zijn cijfers op inschrijvingen bij het Kadaster. Die lopen ongeveer drie maanden achter op de daadwerkelijke verkoop.

Makelaars zien dezelfde trend

De NVM, die zich baseert op gegevens van aangesloten makelaars, meldde begin januari dat huizen in het vierde kwartaal van 2023 gemiddeld 11,5% duurder waren dan een jaar eerder. Dat bevestigt het beeld van een markt die opnieuw in beweging is.

Bron: CBS