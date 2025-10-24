ECONOMIE
Schade door storm Benjamin valt mee, zeggen verzekeraars

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 10:44
anp241025081 1
DEN HAAG (ANP) - De schade die storm Benjamin heeft veroorzaakt, valt tot nu toe mee. Verzekeraars Interpolis en Nationale-Nederlanden (NN) hebben vrijdagochtend gezamenlijk ongeveer tweehonderd schademeldingen binnengekregen. "Het betreft een kleine storm", volgens een woordvoerder van Interpolis.
Interpolis kreeg tot nu toe 84 schademeldingen binnen. Bij Nationale-Nederlanden (NN), dat ook de labels ING Verzekeringen, OHRA, ASN Verzekeringen en ABN AMRO Verzekeringen voert, zijn bijna honderd schademeldingen binnengekomen.
De meeste schade werd veroorzaakt door wegwaaiende dakpannen of omgevallen bomen. Ook hadden mensen last van waterschade door de regen. De meeste meldingen kwamen uit Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant.
In delen van Nederland gold donderdag code oranje door de storm, die zorgde voor zware windstoten. Door Benjamin vielen onder meer treinen uit en op Schiphol werden tientallen vluchten geannuleerd.
