ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schademeldingen aardbeving Zeerijp naar 3346 bij finale update

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 17:04
anp211125195 1
ZEERIJP (ANP) - Het aantal schademeldingen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) na de aardbeving bij Zeerijp is opgelopen naar 3346, meldt de organisatie vrijdag. Deze update over het aantal schademeldingen is de laatste in een reeks. De aardbeving met een kracht van 3.4 vond vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag.
Met de nieuwe stand is het aantal meldingen toegenomen met ruim 300 vergeleken met donderdag, toen de teller stond op 3004. Van de 3346 meldingen komen er volgens het IMG 2334 uit het effectgebied van de beving. Dat is het gebied waarin de beving een trilling van 2 millimeter per seconde of hoger veroorzaakte.
In totaal zijn er 81 meldingen van acuut onveilige situaties. Dat wil zeggen dat iemand zich onveilig voelt in een woning of ander gebouw door aardbevingsschade. Tot dusver waren bij elf meldingen maatregelen nodig. Drie meldingen moeten nog worden geïnspecteerd.
De aardbeving bij Zeerijp was een van de zwaarste bevingen ooit gemeten in Groningen. De bevingen hangen samen met de jarenlange gaswinning in het gebied.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

ANP-338777449

Adem je poepdeeltjes in als je poep of een scheet ruikt?

anp211125084 1

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

shutterstock_2704720677

Dividend dat elk jaar groeit: ontdek de 10 wereldspelers die zekerheid en solide koerswinst combineren

ANP-505014356

Waarom is het gevaarlijke Somalië plots populair bij toeristen?

Loading