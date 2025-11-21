ECONOMIE
Werknemers kledingketen Zara willen protesteren op Black Friday

door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 17:03
MADRID (ANP/RTR) - Werknemers van kledingketen Zara zijn van plan om in meerdere Europese landen te protesteren op Black Friday. Ze willen dat er weer een regeling komt voor het delen van winsten met het personeel van het Spaanse moederbedrijf Inditex.
De actie moet volgende week vrijdag plaatsvinden bij winkels van Zara in Spanje, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg en Portugal. Het protest wordt georganiseerd door de Spaanse vakbond CCOO in samenwerking met andere Europese bonden.
"We vragen opnieuw aan een bedrijf met enorme winsten die te danken zijn aan het werk van zijn personeel, dat die winsten eerlijk verdeeld worden", aldus een CCOO-vertegenwoordiger. Volgens de vakbond schafte Inditex de regeling af na de coronapandemie.
Protest
In 2022 protesteerden Spaanse werknemers nog kort voor Black Friday om een hoger loon te eisen. Enkele maanden later kwam Inditex met een flinke loonsverhoging voor het Spaanse personeel.
Inditex heeft nog niet gereageerd op de plannen en het is ook niet bekend hoeveel werknemers mee willen doen aan de protesten. Volgens de bonden zijn "alle andere opties uitgeput" en wordt daarom overgegaan tot de actie.
Inditex, dat ook kledingketens als Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti en Stradivarius bezit, boekte in zijn vorige boekjaar, dat eind januari werd afgesloten, nog een recordwinst van 5,9 miljard euro.
