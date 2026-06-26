Zaterdagavond code geel voor onweer in heel Nederland

DE BILT (ANP) - Het KNMI geeft code geel af voor zaterdagavond vanwege zware onweersbuien. De weerswaarschuwing geldt voor heel Nederland.

Tijdens de buien kan veel neerslag vallen en kunnen windstoten oplopen tot 100 kilometer per uur. Ook waarschuwt het weerinstituut voor grote hagelstenen. Die kunnen tussen de twee en vijf centimeter zijn. De onweersbuien kunnen op meerdere plaatsen voor overlast en schade zorgen.

Het weerinstituut gaf eerder al code oranje af vanwege extreme hitte. Vrijdag is het de warmste 26 juni ooit in Nederland gemeten.