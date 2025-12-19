ECONOMIE
Noorse prinses Mette-Marit moet longtransplantatie ondergaan

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Redactie
vrijdag, 19 december 2025 om 10:52
bijgewerkt om vrijdag, 19 december 2025 om 11:00
anp191225103 1
Kroonprinses Mette-Marit moet hoogstwaarschijnlijk een longtransplantatie ondergaan vanwege "een duidelijke verslechtering" van haar gezondheid. Dat heeft het Noorse hof vrijdagochtend bekendgemaakt.
De vrouw van kroonprins Haakon lijdt sinds 2018 aan de ongeneeslijke ziekte longfibrose, waardoor ze herhaaldelijk openbare verplichtingen moest afzeggen. "We naderen het moment waarop een longtransplantatie nodig zal zijn, en we treffen de nodige voorbereidingen zodat dit mogelijk is wanneer het zover is", zegt een hoogleraar longziekten van het Rikshospitalet-ziekenhuis in Oslo.
Ook laat hij in de verklaring weten dat er nog niet is besloten wanneer Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie wordt geplaatst.

